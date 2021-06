PODCAST - Buongiorno Italia. Il risveglio agli ottavi di finale! Si può sognare?

Un 3-0 sonoro, pesante, rotondo. 3-0 alla Turchia, 3-0 alla Svizzera. Sei gol fatti e zero subiti per l'Italia di Roberto Mancini, che dopo appena 180' hanno già staccato il pass per gli ottavi di finale. Cinque i punti di vantaggio sugli elvetici, attualmente al terzo posto in classifica, a una gara dal termine della fase a gironi: da decidere solo il primo o il secondo posto e sarà decisiva, in questo senso, la gara contro il Galles di domenica alle 18.

Sognare si può? Questo e molti altri interrogativi e riflessioni nel Podcast dedicato agli azzurri di questa mattina. Il Buongiorno, Italia che potete ascoltare gratuitamente cliccando sul link o sull'audio in calce.