PODCAST - Buongiorno Italia. Razza in estinzione: Chiellini è ancora indispensabile

Un giocatore unico. Di quelli rari, nel calcio moderno. Pochissimi esemplari, mosche bianche, retaggio del calcio che è stato. Giorgio Chiellini è e resta un'icona del nostro pallone ed è lui il protagonista del Podcast di Tuttomercatoweb.com dedicato all'Italia oggi. Proprio a due giorni dalla gara contro il Galles dove non ci sarà ma nei giorni in cui Roberto mancini spero di avere ancora buone notizie. Contrattura al flessore per il difensore della Juventus: ce la farà per gli ottavi in programma il 26 giugno tra Londra e Amsterdam per gli azzurri?

Questo e molto altro in Buongiorno, Italia, il Podcast mattutino di Tuttomercatoweb.com sull'Euro 2020 degli azzurri.