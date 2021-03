Le probabili formazioni di Benevento-Fiorentina: confermato Gaich. C'è Ribery

vedi letture

Di seguito le ultime su Benevento-Fiorentina dai nostri inviati:

▪ Benevento-Fiorentina - Sabato 13 marzo, ore 18.00, Stadio Ciro Vigorito

▪ Arbitra Piero Giacomelli, della sezione di Trieste

▪ Classifica: Benevento 26 punti, Fiorentina 26 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky Sport

COME ARRIVA IL BENEVENTO - Il Benevento potrebbe proporre una piccola variazione tattica in vista della fondamentale sfida salvezza con la Fiorentina. Consapevole che nelle ultime settimane la squadra ha prodotto poco sul piano offensivo, mister Inzaghi sta pensando di schierare per la prima volta in coppia dal primo minuto gli attaccanti Gaich e Lapadula, pronti a mettere in difficoltà con la loro fisicità la retroguardia viola supportati da un trequartista. Il 4-3-1-2, del resto, è un modulo su cui i giallorossi hanno già lavorato sia nella passata e trionfale stagione di serie B, sia in alcune fasi di questo torneo. Ulteriori indicazioni potrebbero arrivare alle ore 18, quando il tecnico parlerà in conferenza stampa e darà qualche aggiornamento in più anche sulla questione infermeria .Depaoli non ci sarà, stesso discorso per Letizia, qualche chance in più per Foulon comunque destinato a partire dalla panchina. Tornano a disposizione Pasquale Schiattarella e Roberto Insigne dopo la lite pre Spezia che comportò la mancata convocazione prima dell’intervento del presidente Vigorito.

COME ARRIVA LA FIORENTINA - Cesare Prandelli recupera Bonaventura a centrocampo ed è orientato a schierarlo dal primo minuto, al fianco di Pulgar, per dare muscoli e geometrie alla sua squadra. Ancora out Amrabat, con Castrovilli che completerà la mediana. In difesa, davanti a Dragowski, confermati Milenkovic, Pezzella e Martinez Quarta, che contro il Parma hanno confezionato tutti e tre i gol fatti dai viola. Venuti e Biraghi, visto l'infortunio di Igor, agiranno sulle corsie laterali, mentre in attacco ci sarà Frank Ribery insieme a Dusan Vlahovic.