Le probabili formazioni di Parma-Torino: Cornelius è favorito su Inglese nel tridente

vedi letture

Di seguito le probabili formazioni e le ultime dai campi di Parma-Torino, raccolte dai nostri inviati.

▪ Parma-Torino: domenica 3 gennaio ore 15.00

▪ Stadio: Tardini

▪ Diretta tv a cura di DAZN

COME ARRIVA IL PARMA - Smaltite le feste, il Parma di Fabio Liverani si prepara ad affrontare il Torino di Giampaolo in una partita da dentro o fuori: entrambi, infatti, in caso di risultato negativo rischierebbero la panchina. Dopo giorni di ritiro, il tecnico dovrebbe puntare ancora sul 4-3-3 nonostante l’assenza di Gervinho: in porta c’è Sepe, pronto a guidare la linea a quattro formata da Iacoponi, Alves, Osorio e Gagliolo. A centrocampo ritroviamo Kucka, con Cyprien in regia e Kurtic mezzala sinistra, mentre nel tridente offensivo Cornelius è favorito su Inglese, con Karamoh e Brunetta che dovrebbero completare il reparto. Ballottaggio tra l’argentino e Kucka per il terzo d’attacco, con lo slovacco che potrebbe partire nel tridente lasciando spazio ad Hernani nel trio di centrocampo.

Parma (4-3-3): Sepe; Iacoponi, Alves, Osorio, Gagliolo; Kucka, Cyprien, Kurtic; Brunetta, Cornelius, Karamoh.

COME ARRIVA IL TORINO - L’anno del Torino comincerà al Tardini, dove contro il Parma andrà in scena un vero e proprio scontro salvezza da non sbagliare. Dopo i ritorni a Napoli, ora Sirigu e Izzo puntano alla conferma: il portiere continua la sua sfida personale con Milinkovic-Savic, il difensore potrebbe comporre il pacchetto arretrato insieme a Bremer e Lyanco, al rientro dopo la squalifica. Anche il 2021 dovrebbe aprirsi con il 3-5-2, Giampaolo punterà forte su Singo e, sull’out opposto, si riserva il ballottaggio Vojvoda-Rodriguez. In mediana Rincon e Linetty sono gli intoccabili, Meite rischia un’altra panchina: nelle gerarchie è dietro a Lukic, sempre che il serbo non agisca alle spalle di Belotti come trequartista, ma è insidiato anche da Gojak. L’altro dubbio è rappresentato da Verdi, possibile seconda punta nel 3-5-2 oppure primo cambio se Giampaolo opterà per uno schieramento più prudente, con appunto Lukic a supporto del Gallo. Intanto, in panchina dovrebbe rivedersi Baselli: il centrocampista è ormai prossimo al rientro, l’ultima sua apparizione risale al febbraio scorso.

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Singo, Lukic, Rincon, Linetty, Vojvoda; Verdi, Belotti.