Le probabili formazioni di Benevento-Parma: Gervinho e Karamoh ai lati di Pellè

Di seguito le ultime su Benevento-Parma dai nostri inviati:

▪ Benevento-Parma - Sabato 3 aprile, ore 15, stadio Ciro Vigorito

▪ Arbitra Davide Massa, della sezione di Imperia

▪ Classifica: Benevento 29 punti, Parma 19 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky Sport

COME ARRIVA IL BENEVENTO - Un po' per pretattica, un po' perchè non sono state ancora sciolte le riserve, ma in casa Benevento non trapelano ancora informazioni per quanto riguarda il recupero di alcuni calciatori ritenuti fondamentali e che, già prima del blitz dello Stadium, erano stati etichettati come rientri sicuri. Letizia, Depaoli e Iago Falque stanno meglio, sembra abbiano messo da parte i problemi muscolari del recente passato e in queste 48 ore saranno tenuti sotto stretta osservazione dello staff medico prima che mister Inzaghi, nella conferenza stampa di domani alle 18:15, dirami l'elenco dei convocati. Ad oggi, comunque, l'ipotesi più probabile è il ritorno al 4-3-1-2 con vocazione offensiva. Immaginando la formazione senza i calciatori fermi da tempo, i giallorossi potrebbero giocare con Montipò tra i pali, quartetto difensivo formato da Improta, Glik, Tuia e Barba, mentre Ionita, Schiattarella ed Hetemaj formerebbero un terzetto di grande affidabilità in mediana. Dietro le due punte, che saranno Lapadula e l'insostituibile Gaich, è ballottaggio tra Viola ed Insigne, col primo nettamente favorito. È chiaro che non si vogliono correre rischi, soprattutto con Letizia, cui inserimento sarà presumibilmente graduale in questo rush finale. Ma tutto è in costante evoluzione.

COME ARRIVA IL PARMA - Una partita che può valere una stagione. Il Parma si prepara alla trasferta di Benevento ben conscio che, con un risultato negativo, le chance di mantenere la categoria sarebbero ridotte ad un lumicino. Roberto D’Aversa dovrà rinunciare ad alcuni uomini importanti, come lo squalificato Pezzella, ma dovrà anche fare i conti con i rientranti dalle Nazionali e le loro fatiche. Davanti a Sepe in porta, ecco dunque confermata la coppia di centrali che ormai pare essersi affermata come quella titolare, con Bani al fianco di Osorio, con Gagliolo a sinistra e Laurini a destra, favorito sull’acciaccato Conti, ancora non al top. A centrocampo Brugman confermato in cabina di regia, insieme a Kucka mezzala destra e con uno tra Hernani e Kurtic a completare il reparto, con il brasiliano favorito sullo sloveno, reduce da tre gare con la Nazionale. Davanti, dovrebbero partire dalla panchina entrambi i rumeni, Mihaila e Man: insieme a Pellè centravanti, ecco il ritorno di Gervinho e Karamoh.