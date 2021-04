Le probabili formazioni di Benevento-Parma: Karamoh ko, tocca a Man dal 1'

Esaurite le due settimane dedicate alle Nazionali, è tempo di tornare a pensare al campionato e ai duelli che infiammano ogni sfida del 29° turno di Serie A: i punti a disposizione sono sempre meno e tutte le squadre sono chiamate a dare qualcosa di più per centrare gli obiettivi prefissati a inizio stagione. Di seguito le ultime su Benevento-Parma dai nostri inviati:

▪ Benevento-Parma - Sabato 3 aprile, ore 15, stadio Ciro Vigorito

▪ Arbitra Davide Massa, della sezione di Imperia

▪ Classifica: Benevento 29 punti, Parma 19 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky Sport

COME ARRIVA IL BENEVENTO - Letizia, Depaoli e Iago Falque stanno meglio, ma non dovrebbero essere titolari: i giallorossi potrebbero giocare con Montipò tra i pali, quartetto difensivo formato da Improta, Glik, Tuia e Barba, mentre Ionita, Schiattarella ed Hetemaj formerebbero un terzetto di grande affidabilità in mediana. Dietro le due punte, che saranno Lapadula e l'insostituibile Gaich, è ballottaggio tra Viola ed Insigne, col primo nettamente favorito. È chiaro che non si vogliono correre rischi, soprattutto con Letizia, cui inserimento sarà presumibilmente graduale in questo rush finale. Ma tutto è in costante evoluzione.

COME ARRIVA IL PARMA - Una partita che può valere una stagione. Il Parma si prepara alla trasferta di Benevento ben conscio che, con un risultato negativo, le chance di mantenere la categoria sarebbero ridotte ad un lumicino. Roberto D’Aversa dovrà rinunciare ad alcuni uomini importanti, come lo squalificato Pezzella, ma dovrà anche fare i conti con i rientranti dalle Nazionali e le loro fatiche. Davanti a Sepe in porta, ecco dunque confermata la coppia di centrali che ormai pare essersi affermata come quella titolare, con Bani al fianco di Osorio, con Gagliolo a sinistra e Laurini a destra, favorito sull’acciaccato Conti, ancora non al top. A centrocampo Brugman confermato in cabina di regia, insieme a Kucka mezzala destra e con uno tra Hernani e Kurtic a completare il reparto, con il brasiliano favorito sullo sloveno, reduce da tre gare con la Nazionale. Davanti uno tra Mihaila e Man dovrà stringere i denti: insieme a Pellè centravanti, ecco il ritorno di Gervinho e uno dei due rumeni, di ritorno dagli impegni con la Romania.