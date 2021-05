Le probabili formazioni di Fiorentina-Napoli: Ribery pronto a tornare dal 1'

vedi letture

Di seguito tutte le ultime su Fiorentina-Napoli, raccolte dai nostri inviati:

▪ Fiorentina-Napoli - Domenica 16 maggio, ore 12.30, stadio Franchi

▪ Arbitra Rosario Abisso, della sezione di Palermo

▪ Classifica: Fiorentina 39 punti, Napoli 73 punti

▪ Diretta tv a cura di DAZN

COME ARRIVA LA FIORENTINA - Con la salvezza raggiunta, è ipotizzabile un piccolo turnover in casa viola: Terracciano rileverà Dragowski, infortunato, mentre in difesa ancora Milenkovic, Pezzella e Caceres. Sulle corsie spazio a Venuti e Biraghi, mentre in mezzo Armabat in vantaggio su Borja Valero, con Pulgar e Bonaventura. Ribery e Vlahovic, col francese pronto a tornare titolare, sarà la coppia d'attacco.

COME ARRIVA IL NAPOLI - Sfida decisiva per il Napoli nella corsa Champions, con la squadra di Gattuso che scende in campo al Franchi nel lunch match domenicale per la penultima di campionato. Ancora out Koulibaly in difesa, dove mancherà anche Maksimovic positivo al Covid. Nel 4-2-3-1 del tecnico ballottaggio aperto tra Ospina e Meret, col Colombia leggermente favorito per guidare la difesa composta da Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani e Hysaj. In mediana torna titolare Demme, che farà coppia con Fabiàn, mentre sulla trequarti resta vivo il ballottaggio a destra tra Lozano e Politano per completare il terzetto composto da Zielinski e Insigne. Al momento leggermente favorito il messicano. Nel ruolo di centravanti nessun dubbio: sarà ancora Osimhemn a partire dal 1’.