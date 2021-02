Le probabili formazioni di Inter-Juve: Kulusevski con CR7, chance per Sanchez

Da derby... a derby. Quello di Milano, che ha spalancato all'Inter le porte delle semifinali, e quello d'Italia, che questa sera vivrà il suo primo atto al Meazza. Con tanto di intermezzo (piacevolissimo) con il Benevento. C'è grande affinità con il bel momento che vive la Juventus, vittoriosa sabato a Marassi e decisa a riscattare il k.o. in campionato di qualche settimana fa. Tra sette giorni è in programma il ritorno allo Stadium, per cui non si andrà ad oltranza in caso di parità al termine dei tempi regolamentari. L'ultimo precedente ad un passo dalla finalissima di Coppa Italia risale a quasi cinque anni fa: allora la disputa si risolse ai calci di rigore, dopo il tre a zero nerazzurro di San Siro che pareggiò quello bianconero dell'andata. Il penalty decisivo lo batté Leonardo Bonucci, che regalò il pass alla Vecchia Signora dopo la traversa colpita da Rodrigo Palacio.

COME ARRIVA L'INTER - Vento in poppa ed ermetismo rispetto alle vicende societarie, anche se al grande appuntamento non potranno prendere parte Hakimi e Lukaku, entrambi squalificati per un turno dal giudice sportivo. La difesa sarà quella di gala: De Vrij, centellinato contro il Benevento, sarà affiancato da Skriniar e Bastoni. Restyling sulle corsie: forzato a destra, dove agirà Darmian, più ponderato a sinistra, dove dovrebbe vedersi Young. In mezzo Barella e Vidal a fare da scudieri a Marcelo Brozovic. Nuova occasione da titolare per Alexis Sanchez, qualche giorno fa protagonista insieme a Dzeko di una suggestione di mercato che tale è rimasta: sarà Lautaro Martinez la sua spalla nel tandem.

COME ARRIVA LA JUVENTUS - "Giochiamo il primo round: domani non sarà decisiva", ha detto alla vigilia Andrea Pirlo, che dovrebbe operare pochissimi cambi rispetto all'undici schierato contro la Sampdoria. Tre, nello specifico: il portiere (tra i pali andrà Buffon), un centrale (De Ligt è in rampa di lancio) e il partner di Cristiano Ronaldo, con Kulusevski in rimonta su Morata per affiancare il portoghese. Per il resto non ci si attendono novità: spazio a Cuadrado e Danilo insieme a Bonucci in difesa, con McKennie, Bentancur, Arthur (in vantaggio su Rabiot) e Chiesa a comporre la cerniera in mediana. C'è però un piano B da non accantonare a priori: tentazione Cuadrado alto a destra, con Danilo che a quel punto verrebbe dirottato sullo stesso lato, e Chiesa sacrificato in favore di Alex Sandro.