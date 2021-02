Le probabili formazioni di Inter-Lazio: Bastoni può riposare, Kolarov al suo posto

vedi letture

Esaurito il lungo percorso della Coppa Italia, che ritroveremo solo a maggio con la finale tra Juventus e Atalanta, le squadre di Serie A tornano a pensare al campionato, anche se per sei di loro è vicinissimo il ritorno delle coppe europee. Di conseguenza la 22esima giornata torna ad essere particolarmente spezzettata, con un anticipo del venerdì e un posticipo del lunedì oltre ad otto gare nel weekend. Di seguito tutte le ultime su Inter-Lazio, raccolte dai nostri inviati:

▪ Inter-Lazio - Domenica, ore 20.45, stadio Giuseppe Meazza

▪ Arbitra Micheal Fabbri, della sezione di Ravenna

▪ Classifica: Inter 47 punti, Lazio 40 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA L'INTER - Prima del terzo derby di Milano, l'Inter dovrà assorbire la seconda eliminazione da una competizione stagionale a San Siro contro la Lazio. Occhio alle diffide, per questo Bastoni potrebbe saltare i biancocelesti con Kolarov primo candidato per sostituirlo. In mezzo al campo a rischio anche Barella e Brozovic: Eriksen scalpita per giocare dall'inizio e Vidal spinge per tornare in gruppo in tempo. Probabile che almeno uno dei due possa partire dalla panchina. Per il resto tutti confermati in vista del primo dei due big match in Serie A.

COME ARRIVA LA LAZIO - Inzaghi ritrova Cataldi per la trasferta di San Siro, mentre non potrà contare ancora su Luiz Felipe e Strakosha. L'unico ballottaggio è tra Patric e Musacchio per completare la difesa con Acerbi e Radu, col rumeno completamente ristabilito dopo la settimana scorsa. Lazzari e Marusic saranno i quinti, con Milinkovic-Savic, Lucas Leiva e Luis Alberto in mezzo. Davanti Correa e Immobile: l'argentino è in netto vantaggio sulla foltissima concorrenza.