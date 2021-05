Le probabili formazioni di Inter-Roma: chance per Vecino, Perisic e D'Ambrosio

vedi letture

Di seguito tutte le ultime su Inter-Roma, raccolte dai nostri inviati:

▪ Inter-Roma - Mercoledì 12, ore 20.45, stadio Giuseppe Meazza

▪ Daniele Chiffi, della sezione di Padova

▪ Classifica: Inter 85 punti, Roma 58 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA L'INTER - Prima del derby d'Italia c'è la Roma. Antonio Conte può dare spazio a Radu tra i pali, in difesa sicuri del posto de Vrij e Skriniar, mentre D'Ambrosio è in vantaggio su Bastoni. A centrocampo dal 1' Darmian e Perisic sulle corsie, al centro Barella, Brozovic e Vecino (più di Sensi). Tandem d'attacco Lukaku-Sanchez.

COME ARRIVA LA ROMA - Tra i pali Mirante dovrebbe essere schierato in favore di Fuzato. Davanti a lui Fonseca vorrebbe riproporre una difesa a 4, con Kumbulla e Mancini centrali e Karsdorp e Bruno Peres ad agire sugli esterni. A centrocampo torna Villar, di rientro da un problemino muscolare, con Cristante sulla mediana. In attacco ballottaggio Mayoral-Dzeko, con il bosniaco in vantaggio; a supporto della prima punta ci saranno Mkhitaryan, Pedro e Pellegrini.