Le probabili formazioni di Juventus-Spezia: Fagioli non al top, la mediana è un rebus

Primo turno infrasettimanale del 2021 in Serie A e prima occasione per le inseguitrici di mettere un po' di pressione alla nuova capolista, l'Inter di Antonio Conte: i nerazzurri saranno infatti gli ultimi a scendere in campo, a Parma, nel posticipo del giovedì. Prima stagionale anche per Serse Cosmi, chiamato al capezzale del Crotone dopo l'esonero di Stroppa e che dovrà fare di necessità virtù contro l'Atalanta, avendo a disposizione solo due allenamenti prima della discesa in campo. Di seguito le ultime su Juventus-Spezia, raccolte dai nostri inviati:

▪ Juventus-Spezia - Martedì, ore 20.45, stadio Allianz Stadium

▪ Arbitra Juan Luca Sacchi, della sezione di Macerata

▪ Classifica: Juventus 46 punti, Spezia 25 punti

COME ARRIVA LA JUVENTUS - Danilo torna a disposizione di Pirlo dopo la squalifica scontata nella sfida con il Verona. Il brasiliano ritrova posto nella formazione iniziale nel terzetto a protezione di Szczesny composto assieme a Demiral e De Ligt. I dubbi più grandi sono in mezzo al campo con Fagioli e McKennie (entrambi non in perfette condizioni) in ballottaggio per un posto in mediana al fianco di Rabiot e Bentancur con Chiesa sulla destra e uno fra Bernardeschi, favorito, e Frabotta a sinistra (turno di riposo per Alex Sandro). In attacco il solito tandem Ronaldo-Kulusevski.

COME ARRIVA LO SPEZIA - Lo Spezia di Vincenzo Italiano si presenterà nella cornice dell’Allianz Stadium con diverse novità di formazione. Con ogni probabilità ci sarà un cambio nel pacchetto arretrato a protezione della porta di Provedel. Sulla destra ancora Vignali, mentre a sinistra potrebbe esserci spazio per Marchizza con Erlic e Terzi al centro. In cabina di regia ballottaggio Ricci-Agoumé con Maggiore ed Estevez nel ruolo di mezzali. In attacco Verde e Gyasi saranno gli esterni, mentre come centravanti dovrebbe giocare Galabinov per concedere un po' di riposo ad Agudelo e viste le condizioni non al top di Nzola.