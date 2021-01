Le probabili formazioni di Napoli-Parma: dubbio Petagna, ipotesi Lozano falso nueve

A pochi giorni dalla fine del mercato le squadre di Serie A sono costrette a tornare a pensare al campo, alla prima giornata del girone di ritorno di Serie A. Mentre impazzano le ultime trattative, le venti formazioni devono pensare a fare punti sul campo prima del gran finale di lunedì, che consegnerà ai tecnici le rose con cui convivranno fino al termine della stagione. Di seguito le ultime dai campi di Napoli-Parma raccolte dai nostri inviati:

Napoli-Parma - Domenica, ore 20.45, stadio Diego Armando Maradona

▪ Arbitra Federico La Penna, della sezione di Roma 1

▪ Classifica: Napoli 34 punti, Parma 13 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA IL NAPOLI - Gara molto delicata per Gattuso e per il Napoli, che dopo la vittoria in Coppa Italia sono chiamati ad una grande prova contro il Parma per mettere a tacere le voci attorno al tecnico. Per la gara ai ducali sarà ancora out Fabiàn, ancora positivo al Covid, con Mertens e Osimhen sulla via del recupero ma difficilmente pronti a partire dal primo minuti. Il modulo dovrebbe essere il 4-3-3 con Meret tra i pali e difesa formata da Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui. In mediana terzetto con Demme, Bakayoko e Zielinski, mentre in avanti dovrebbe essere Petagna il centravanti con Insigne e Lozano sugli esterni. Nel caso in cui l’ex SPAL dovesse avere ancora problemi, possibile lo spostamento di Lozano da punta centrale con Politano a destra.

COME ARRIVA IL PARMA - Nei ducali, che attendono ancora gli ultimi arrivi dal mercato, D'Aversa ha il dubbio relativo al modulo: dovrebbe essere un 4-3-3 di partenza, con possibili variazioni in fase di non possesso. In difesa dunque Conti e Pezzella esterni, con Iacoponi e uno tra Gagliolo e Osorio centrali. A centrocampo Brugman dovrebbe vincere il ballottaggio con Hernani, con Grassi e Kurtic mezzali, mentre davanti ancora Kucka e Gervinho ai lati di Cornelius, con l'ex Inglese ancora fuori causa.