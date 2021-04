Le probabili formazioni di Udinese-Cagliari: ballottaggio Nestorovski-Forestieri

Ultimo turno infrasettimanale dell'anno per la Serie A, in una settimana che forzatamente dirà moltissimo sulla classifica finale del campionato italiano: dopo la bomba relativa alla Superlega, per qualche ora si torna a pensare al campo e alla massima divisione italiana, ma inevitabilmente gli strascichi non mancheranno. Di seguito le ultime su Udinese-Cagliari, raccolte dai nostri inviati:

▪ Udinese-Cagliari - Mercoledì 21 aprile ore 20.45, stadio Dacia Arena

▪ Arbitra Marco Guida, della sezione di Torre Annunziata

▪ Classifica: Udinese 36 punti, Cagliari 25 punti

▪ Diretta tv a cura di Sky

COME ARRIVA L'UDINESE - Per la seconda volta in stagione l’Udinese dovrà fare a meno di Rodrigo De Paul. Luca Gotti ha dunque i suoi bei grattacapi per decidere come schierare i friulani contro il Cagliari. Davanti a Musso difesa composta da Becao, Bonifazi e Nuytinck con il solito Samir a giocarsi il posto con il brasiliano. Sulle fasce Zeegelaar può insidiare uno tra Larsen e Molina (con in questo caso spostamento del danese a destra). In mezzo Arslan, per rotazioni, sembra avanti a Walace per fare da volante di centrocampo, con Pereyra e Makengo pronti a subentrare. Non si può escludere nemmeno che l’ex Besiktas faccia da mezzala, a quel punto sarebbe il giovane francese a restare in panchina. Davanti Llorente è totalmente recuperato e sembra pronto a comandare l’attacco, a supporto ballottaggio Nestorovski-Forestieri.

COME ARRIVA IL CAGLIARI - Altra gara decisiva in casa Cagliari in chiave salvezza: dopo la vittoria all’ultimo sul Parma, i rossoblù renderanno visita all’Udinese, con Semplici punterà ancora sul 3-5-2. Confermati Vicario tra i pali e Carboni in difesa, insieme a Godin e Rugani. Sugli esterni spazio ancora a Zappa e Nandez, con il duo formato da Marin e Duncan ai lati di Nainggolan a fare il da play. Davanti la coppia formata da Joao Pedro e Pavoletti.