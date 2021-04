Le probabili formazioni di Verona-Lazio: Akpa Akpro la novità, Caicedo e L. Alberto dal 1'

Di seguito le probabili formazioni di Hellas Verona-Lazio, raccolte dai nostri inviati:

▪ Hellas Verona-Lazio - Domenica, ore 15.00, stadio Marcantonio Bentegodi

▪ Arbitra Daniele Chiffi della sezione di Padova

▪ Classifica: Hellas Verona 41 punti, Lazio 52 punti

▪ Diretta tv a cura di DAZN Attiva ora DAZN. Guarda 3 partite di Serie A TIM a giornata

COME ARRIVA L'HELLAS VERONA - Nel ventaglio di scelte per la difesa mancherà di certo Matteo Lovato, fermato per un turno dal giudice sportivo dopo l'ammonizione rimediata a Cagliari. Chi la squalifica l'ha già scontata è invece Pawel Dawidowicz, che insieme a Magnani e Ceccherini si candida per comporre il terzetto difensivo davanti a Marco Silvestri. Ballottaggio sempre aperto per l'out mancino tra Dimarco e Lazovic, con il serbo in leggero vantaggio, mentre Faraoni è sicuro del posto sull'altro versante. Per il resto, scelte all'insegna della continuità per Ivan Juric, che dovrebbe confermare Tameze al fianco di Veloso in cabina di comando, con Barak e Zaccagni a giostrare alle spalle dell'unica punta Lasagna.

COME ARRIVA LA LAZIO - Patric non è al meglio e parte fuori, con Marusic che rimane come terzo a destra. La novità è semmai Akpa Akpro nell’insolito ruolo di quinto a destra, per sopperire alla squalifica di Lazzari. Luis Alberto ce la fa e inizierà titolare, così come Caicedo, che ha vinto il ballottaggio con Muriqi per affiancare Immobile. Correa d'altronde è squalificato.