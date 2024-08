Lazio-Venezia, le probabili formazioni: ballottaggio aperto Isaksen-Tchaouna

vedi letture

Archiviata la difficoltosa stagione 2023-24, la Lazio riparte da Marco Baroni e per l'esordio stagionale se la vedrà col neopromosso Venezia di Eusebio Di Francesco, con calcio d'inizio a partire dalle 20.45 di domenica (arbitra Tremolada, diretta tv a cura di DAZN). Di seguito le probabili formazioni della gara:

Le ultime sulla Lazio

Marco Baroni si prepara al suo esordio ufficiale sulla panchina della Lazio e lo farà allo stadio Olimpico contro il Venezia. Qualche dubbio di formazione per i biancocelesti, almeno uno per reparto. In porta toccherà a Ivan Provedel difendere i pali laziali, in difesa tanti dubbi visto l’infortunio di Gila, che sarà fuori un mese, e l’assenza di Romagnoli nell’allenamento dell’antivigilia. Toccherà dunque a Patric e Casale al centro, mentreiIn tre si giocano due maglie sulle corsie. Lazzari e Marusic leggermente in vantaggio su Pellegrini, in attesa del recupero della condizione di Tavares che comunque sarà a disposizione. A centrocampo Guendouzi e Rovella sicuri del posto, il ballottaggio è tra Vecino e Castrovilli, con l’uruguaiano che parte avanti. Due terzi del tridente d’attacco sono sicuri, con capitan Zaccagni a sinistra e Castellanos al centro, mentre a destra è ballottaggio aperto Isaksen-Tchaouna con il danese che parte leggermente avanti.

Le ultime sul Venezia

La prima del Venezia per il ritorno in Serie A si fa in salita per i lagunari. Domenica alle 20.45 trasferta complicata allo Stadio Olimpico di Roma contro la Lazio ed il nuovo tecnico Di Francesco deve fare i conti con una formazione rimaneggiata. Oltre agli assenti per squalifica (rimediata ai play-off della scorsa stagione) Candela e Idzes, l'allenatore deve fare a meno degli infortunati Pohjanpalo, Busio e Jajalo, con il bomber islandese che farà rientro solamente alla seconda di campionato. Fuori anche Tessmann, finito fuori rosa dopo il tramonto della trattativa con la Fiorentina che ha impedito ad oggi l'arrivo di Nicolussi Caviglia, individuato da tempo come suo possibile sostituto, ma congelato in attesa di cedere l'americano.