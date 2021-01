Allarme Calhanoglu, La Gazzetta dello Sport: "Bloccato da un tampone dall'esito dubbio"

E' allarme Calhanoglu in casa Milan in vista della sfida di domani contro il Cagliari e dei prossimi impegni dei rossoneri. Il centrocampista, colonna della squadra di Pioli insieme a Ibrahimovic e Donnarumma, non si allena da due giorni e nonostante il silenzio della società, pare che il discorso sia legato all'esito dubbio dell'ultimo tampone effettuato. Una situazione che può capitare ma che ha costretto il Milan a fermare il turco in attesa del prossimo test per rispettare le norme sanitarie e tenere al sicuro il resto dello spogliatoio. Se il risultato sarà negativo, Calhanoglu tornerà subito in campo ma con un solo vero giorno di preparazione, quello di oggi, e difficilmente potrebbe essere in forma per giocare titolare già domani. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.