Atalanta k.o. in finale contro la Juve, L'Eco di Bergamo: "Ma non ci avete deluso"

"Ma non ci avete deluso" è il titolo che apre l'edizione odierna de L'Eco di Bergamo, all'indomani della dolorosa sconfitta in finale di Coppa Italia contro la Juventus dell'Atalanta. In primo piano Toloi, protagonista in negativo con un'espulsione dalla panchina a ridosso del novantesimo. I bianconeri vincono grazie alle reti di Kulusevski e Chiesa, che rendono vano il momentaneo uno a uno dell'ucraino Malinovskyi.