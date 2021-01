Atalanta, sfida al tabù di Gasp. Gazzetta dello Sport: "Zero vittorie contro le squadre in testa"

vedi letture

Oggi alle 18 va in scena Milan-Atalanta e il numero che viene sottolineato da La Gazzetta dello Sport è il dieci. Come i punti di ritardo dal Milan che sta lassù. Come decimo assalto personale a una capolista: da quando è sulla panchina dell'Atalanta, estate 2016, a Gian Piero Gasperini è successo nove volte di incrociare la squadra posizionata in testa alla classifica all'inizio della giornata da giocare. E non ha mai vinto. La storia dice che quella capolista non è mai stata il Milan. Dunque sempre Juve, una volta Napoli e una l'Inter: quattro sconfitte, ma senza mai sbracare, e cinque pareggi.