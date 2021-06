"Avellino-Padova avvelenata" e "Albino alla caccia dell'impresa". Le aperture sui play off di C

Oggi scenderanno in campo per le gare di ritorno delle semifinali play off Avellino-Padova e Alessandria-AlbinoLeffe. La prima sfida è stata movimentata alla viglia dalle polemiche, a suon di comunicati ufficiali, fra i due club e soprattutto fra il ds Di Somma e l'allenatore Mandorlini, mentre la seconda è stata più tranquilla con le due squadre che si sono promesse battaglia solo in campo. Queste le aperture dei quotidiani sportivi:

La Gazzetta dello Sport: “Avellino-Padova a nervi tesi. L'Alessandria in vantaggio. Polemica tra Di Somma e Mandorlini. L'AlbinoLeffe cerca la terza impresa. E la finale di ritorno slitta a giovedì 17”

Corriere dello Sport: “Avellino-Padova, tanta elettricità con una doppia finale nel mirino. Dalle accuse per i cori dell'Euganeo ora bisogna passare al campo. Braglia e Mandorlini senza appello”; “Longo: Alessandria diamo tutto. L'Albinoleffe cerca la terza qualificazione in trasferta”.

Tuttosport: “Attenta, Alessandria. I Grigi cercano il pass per la finale dopo la vittoria dell'andata per 2-1. Longo avvisa la sua squadra. AlbinoLeffe, proviamoci. Il ds Giacchetta: loro favoriti, ma non siamo qui per caso”. “Avellino-Padova, l'avvelenata. Scintille e polemiche prima del match di ritorno. Botta e risposta a distanza fra il ds Di Somma e Mandorlini”.