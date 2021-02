Buffon-CR7, 77 anni in due. Gazzetta dello Sport: "Il portoghese segna, Gigi è decisivo"

Elenco degli esseri umani più decisivi di Cristiano Ronaldo in una semifinale: nessuno. La Gazzetta dello Sport scrive che dal dopolavoro al calcio dei milioni, nessuno è mai stato decisivo come il 7 quando si tratta di conquistare una finale. La prova regina è la classifica dei migliori marcatori di sempre nelle semifinali di Champions: Ronaldo 13, Lewandosky 7, Messi 6, lui come secondo e terzo messi insieme. E ancora: gol all'Olanda nella semifinale di Euro 2004, gol al Galles nella semifinale 2016, gol nella semifinale del Mondiale per club 2017, tripletta alla Svizzera in semifinale di Nations. Nella piccola Italia, rigore decisivo nella semifinale di Coppa Italia 2020 col Milan. Ieri Roaldo è andato al raddoppio con l'Inter per ribadire un vecchio concetto: quando scotta, lui si scalda. Ieri è stato anche un omaggio alla resistenza contro il Tempo tiranno: la Juve ha prenotato un'altra finale di Coppa Italia grazie a CR7 e Gianluigi Buffon, 77 anni in due. Il portiere ha sigillato tutto soprattutto respingendo Darmian nell'azione più pericolosa dei nerazzurri con una parata che non appartiene al Gigi Superman Anni 90 - riflessi, incoscienza e potenza muscolare - ma al Buffon maturo, che legge prima le situazioni e para con senso della posizione e anticipo.