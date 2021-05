Buffon-Juve, è finita. Repubblica: "Si chiude un'era nell'anno più buio"

"Si chiude un'era nell'anno più buio", scrive La Repubblica su Buffon. Il più forte di tutti i tempi, ma non del tempo. Lui non lo respingi, non lo pari, e così Gigi scrive il suo addio. Nell'anno orribile lascia la Juventus per la seconda volta. E questa sarà l'ultima. Qualcosa si è rotto, se Buffon parla di "togliere il disturbo", ma cosa? Una leggenda non disturba mai, al massimo ingombra. 12 presenze in stagione, e stasera la tredicesima. In autunno l'Atalanta lo chiamò, ne parlò con la dirigenza e decise di restare: c'era ancora bisogno di lui. Ma ora non più.