Cannavaro a La Gazzetta dello Sport: "Italia, devi reggere la pressione"

Fabio Cannavaro, ex capitano dell'Italia che nel 2006 ha vinto la coppa del mondo, è intervenuto a La Gazzetta dello Sport spiegando come sia difficile reggere la tensione dato che la bellezza da sola non basta. L'ex difensore della Juventus ha parlato così: "Ottimo il lavoro di Mancini, ma affrontiamo una favorita e la risposta deve essere di squadra, come insegna la nostra storia".