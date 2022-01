Che fare con Dybala? Il CorSport: "Una mossa della Juve potrebbe favorire l'Inter"

L'arrivo imminente a Torino di Dusan Vlahovic non aiuta di certo a diradare le nubi che avvolgono il futuro di Paulo Dybala. La Juve - spiega il Corriere dello Sport - ha intenzione di ridurre il monte ingaggi del 15-20%, anche con l'arrivo del serbo. L'idea di Paulo non è cambiata: vuole restare in bianconero ed evitare strappi, a meno che la situazione non precipiti. Ipotesi che si verificherebbe nel caso in cui la Juventus dovesse rivedere le cifre pattuite a ottobre, quando l'intesa sembrava essere stata apparecchiata per un contratto fino al 2026 a 8 milioni fissi più 2 di bonus a stagione. Se così fosse, si spalancherebbe una voragine per gli assalti di Barcellona, Tottenham e - soprattutto - Inter.