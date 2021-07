Ci avete fatto gioire. Corriere della Sera: "Il bus e la folla, festa a Roma"

Il Corriere della Sera nell'edizione odierna fa il punto sulla giornata di ieri in casa Italia. Gli azzurri sono arrivati alle 6.06 di lunedì 12 luglio a Fiumicino, hanno pranzato alle 14.30, dopo aver riposato, mentre Mattarella è rientrato alle 3.45 dopo aver riposato. Il capo dello Stato riceve la Nazionale nei giardini, Piazza del Quirinale è chiusa al traffico, davanti al Palazzo della Consulta c'è una folla di tifosi. Anche Berrettini passerà la giornata con loro. Mancini dedica la coppa a tutti gli italiani, poi a prendere la parola sono Malagò, Gravina, Binaghi e a Palazzo Chigi anche Draghi. Via del Corso è un fiume di tricolari, tutti nel pullman scoperto con la scritta "Campioni d'Europa". La Prefettura e la Questura pare non avessero acconsentito, ma Chiellini e compagni mostrano la coppa senza mollarla. Poi finalmente in albergo con le famiglie per la festa grande. Sono entrati nella storia.