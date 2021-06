Ci tocca Lukaku. La Stampa: "Belgio ai quarti con l'Italia, eliminato CR7"

Per un Ronaldo che va, un Lukaku che viene. Il Belgio elimina il Portogallo grazie ad una prodezza di Thorgan Hazard e raggiunge l'Italia ai quarti di Euro 2020. Fermare Big Rom venerdì sera significherebbe superare l'esame di maturità. Non sarà semplice: anche ieri - sottolinea La Stampa - la squadra di Martinez ha dimostrato di saper essere cinica, quando non può essere bella. Non sono mancate le note stonate per i Red Devils, che hanno perso per infortunio De Bruyne ed Eden Hazard: le condizioni di entrambi andranno valutate in vista della gara contro gli azzurri.