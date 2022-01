Condò su Repubblica: "L'errore di Serra è uno di quelli che segna una carriera"

vedi letture

Il giornalista Paolo Condò, sulle colonne de La Repubblica, ha analizzato la situazione delMilan dopo la sconfitta contro lo Spezia. Questi alcuni estratti di ciò che ha scritto: "Marco Serra ha commesso ieri sera uno di quegli errori che segnano le carriere. [...] Serra [...] ha convertito il gol di Messias in un calcio di punizione assai più innocuo, e il contropiede trasformato da Gyasi sulla sirena ha completato la frittata. Eh già, tutto ciò è successo fra il 92’ e il 96’, quando [...] uno sbaglio anche piccolo diventa letale. Hai voglia a dire che il Milan non ha giocato la migliore delle sue partite, cosa indiscutibile: l’aveva comunque portata a casa, come deve fare chiunque ambisca a vincere lo scudetto, e il fischio di Serra non è un banale rigore sì-rigore no come se ne vedono a decine. È un errore tecnico del quale lui stesso si è scusato, in campo e più tardi negli spogliatoi [...]. La sconfitta con lo Spezia [...] inchioda il Milan ferito alla necessità di fare sei punti nei prossimi due turni di campionato, contro la Juve [...] e contro l’Inter per riaprire il discorso scudetto. [...] il Milan può comunque contare su uno dei talenti più cristallini dell’intera Serie A: Rafael Leao. Pioli [...] è chiamato a dargli ancora maggiore centralità, psicologica prima che tattica, perché questo è il momento in cui le crisalidi si trasformano in farfalle. Il momento della responsabilità. Il primo pensiero della squadra è rivolto sempre a Ibrahimovic, [...] ma è lo stesso Ibra [...] a cercare sempre di coinvolgere il portoghese. La stella fissa, quella che non si cambia nemmeno se sembra stanca, ormai è lui".