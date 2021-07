Conte su La Gazzetta dello Sport: "Italia squadra completa, in finale con merito"

Antonio Conte è intervenuto su La Gazzetta dello Sport per analizzare la sfida tra Italia e Inghilterra. Secondo l'ex ct, gli Azzurri sono in finale con pieno merito perché hanno dimostrato di essere più completi di ogni avversario incontrato, cercando di mantenere sempre idee, identità e stile e adattandosi al modo migliore di ottenere il massimo risultato. Mancini ha dato tante conoscenze alla squadra e adesso i giocatori le conoscono a memoria, ciò lo deve rendere orgoglioso. Una partita si può vincere o perdere per episodi, ma la striscia di risultati e l'approdo alla finale dell'Europeo è sintomo di un lavoro enorme dietro. Il nostro calcio è sempre stato fatto di studio, applicazione e conoscenze. Ci sarà un motivo se nei grandi tornei siamo quasi sempre arrivati fino in fondo. Restiamo una garanzia. Lo dice la storia.