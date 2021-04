CR7 scuote l'ambiente. Corriere dello Sport: "Adesso servono i fatti"

vedi letture

Il Corriere dello Sport in edicola oggi parla del momento della Juve e di CR7: "Adesso servono i fatti". Anche il portoghese è finito nel mirino delle critiche e sembra essersi allineato al momento della Juve, che è piatta, lenta e stanca. Cristiano non segna praticamente da un mese e questo ha contribuito a peggiorare la situazione. Il portoghese è stato il faro della Juve, ne ha mascherato difetti, e ora però è arrivato il momento dei fatti e non degli alibi, come ha lasciato intuire dal suo ultimo post social. Resterà alla Juve anche per l'ultimo anno di contratto? Senza Champions è praticamente impossibile ma anche con la Champions, al momento, non sembrano esservi certezze.