Da ribelle a leader. Gazzetta dello Sport: "L'Austria si affida al nuovo Arnautovic"

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, Marko Arnautovic, che ha conosciuto la Serie A con l'Inter, è pronto a incontrare l'Italia e poi a stabilirsi a Bologna. Non è più il pazzi di un tempo, anche se ha fatto parlare subito di sé in questo Europeo per un'esultanza scomposta bollata come razzista dalla federazione mecedone. Squalificato per una giornata, è pronto a tornare contro gli azzurri. Chi lo conosce bene dice che è maturato e di fidarsi di lui.