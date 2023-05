Da Torino occhi sull'Argentina Under 20. Tuttosport: "La Juve guarda Soulé e punta Barco"

La Juventus sta seguendo con particolare interesse il Mondiale Under 20, in scena in questi giorni in Argentina. Un occhio particolarmente vigile sull'Albiceleste, dove gioca un talento bianconero come Soulé ma anche potenziali obiettivi di mercato. Tra questi, secondo quanto riporta Tuttosport, figura Juniors Valentin Barco. Si tratta di un terzino sinistro classe 2004, attualmente in forza al Boca Juniors e protagonista nel primo match dei Mondiali contro l'Uzbekistan fornendo all'interista Carboni l'assist per il gol della vittoria.