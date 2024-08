Ufficiale Zero chance al Brighton, Barco vola in Spagna: giocherà in prestito al Siviglia

Prelevato dallo scorso mercato di gennaio su scommessa di Roberto De Zerbi al Brighton, Valentin Barco ora sotto la guida di Hurzeler si ritrova con le valigie in mano e destinato ad un'avventura lontana dalla Premier League. Infatti il baby talento argentino ex Boca Juniors ha firmato ufficialmente un contratto in prestito annuale con il Siviglia, per giocare questa nuova stagione ne LaLiga spagnola. Dopo 12 mesi però il terzino sinistro classe 2004 rientrerà dai Seagulls, non essendo stata inserita dal club spagnolo la possibilità di acquistare il giocatore.

Il comunicato ufficiale. "Il Siviglia FC e il Brigthon hanno raggiunto un accordo per il prestito, senza opzione di acquisto, del terzino sinistro argentino Valentín Barco. Nato nella città argentina di 25 de Mayo (23/7/2004), ha fatto la trafila delle giovanili del Boca Juniors, passando in poco più di tre stagioni alla prima squadra dall'esordio nella categoria U-20 a soli 17 anni. Nella stagione 2020/21 ha debuttato con il Boca Juniors nella Lega Professionale, giocando tre partite di campionato.

Dopo una stagione senza minuti con la prima squadra, finisce per sfondare la porta con il Boca Juniors nella stagione 2022/23, giocando 11 partite nella Lega Professionale, 9 nella Copa Libertadores, 9 nella Copa de la Liga e 3 nella Copa Argentina, titolo che finirà per vincere. Tutto questo, aggiungendo 1 gol nella Libertadores e 1 assist nella Lega Professionale e nella Libertadores e due assist nella Coppa di Lega. Le sue buone prestazioni in Argentina suscitano l'interesse del Brigthon, che lo acquista nel gennaio 2024. Nella seconda metà della stagione 2023/24, Valentin Barco giocherà sei partite di Premier League e una di FA Cup.

A livello internazionale, ha giocato con le squadre U-20 e U-23 dell'Albiceleste prima di debuttare con la Nazionale maggiore argentina in un'amichevole contro El Salvador il 23 marzo 2024", la chiosa dell'annuncio del club spagnolo.