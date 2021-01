Del Piero a La Stampa: "Inter-Juve, i punti iniziano a pesare. E' la partita della storia"

"Inter-Juventus non sarà mai una partita come le altre perché è una rivalità che affonda le radici nella storia del calcio italiano". Ha le idee chiarissime Alessandro Del Piero quando parlando a La Stampa presenta il derby d'Italia da lui disputato decine di volte nel corso della sua lunga carriera juventina: "In caso di vittoria nerazzurra credo che questa partita possa avere un peso significativo sul futuro del torneo. I punti cominciano a pesare". Poi parlando di Pirlo come allenatore: "Non me lo aspettavo così presto, ma sapevo che voleva prendere questa strada. Mi sembra che la squadra lo segua nel modo giusto". Come finirà la partita? "Spero con tanti gol, ma non dico come finirà altrimenti se sbaglio, Bergomi mi prende in giro".