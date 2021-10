Dybala, lo staff medico della Juve frena. Il CorSport: "Oltre un mese di stop"

Sperava di esserci già contro la Roma, e invece ha dovuto fare i conti con la prudenza di uno staff medico determinato a scongiurare ogni rischio di ricaduta. Ora Dybala punta a tornare il più presto possibile: stando alle tempistiche indicate da Allegri - scrive oggi il Corriere dello Sport - la Joya sarà costretta a saltare la sfida di Champions League di mercoledì e lo scontro diretto di San Siro di domenica prossima, ed è in dubbio anche per il turno infrasettimanale con il Sassuolo del 27 ottobre, con la prospettiva di rientrare il 30 in casa del Verona. Significherebbe un mese di stop, anche se l'argentino, nell'intimo, coltiva l'ambizione di sorprendere tutti e di tornare in anticipo.