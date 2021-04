È nata la Superlega! Il Mattino: "De Laurentiis spiazzato. Resta in silenzio in assemblea"

vedi letture

Il Mattino rivela come il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, non abbia proferito parola ieri in assemblea di Lega. Ha ascoltato le prese di posizione durissime di Preziosi, Ferrero, Fenga e Carnevali e niente più. Forse anche un po' in imbarazzo per il volta-faccia di Agnelli, fino a pochi giorni fa suo alleato totale per il boicottaggio (riuscito) ai fondi, per la cessione dei diritti tv a Dazn-Tim. DeLa ora scopre di aver stretto una sorta di patto col diavolo, Agnelli, che avrebbe usato il suo malcontento e quello di Lotito per ottenere i suoi obiettivi. E magari dietro il silenzio c'è interesse a non rompere coi vertici della Superlega, vedremo. L'asse "sette sorelle" è, in ogni caso, arrivato al capolinea.