È nata la Superlega! La Repubblica: "Il botta e risposta Cairo-Agnelli che ha infiammato la Lega"

vedi letture

"Il botta e risposta Cairo-Agnelli che ha infiammato la Lega", titola La Repubblica. "Con 350 milioni l'anno garantito, lo scudetto lo vinceranno sempre Juventus, Inter e Milan", tuona Cairo. "Ma è così da 80 anni mi pare", risponde Agnelli. E la risposta del numero uno bianconero ha infiammato l'assemblea di Lega andata in scena ieri. La Lega ha preso atto di non avere la facoltà giuridica di allontanare i tre club ribelli, dovrà essere la FIGC a farlo, o l'UEFA. Si profila una lunga battaglia in tribunale. Il campionato continuerà ad assegnare lo scudetto, ma potrebbe perdere appeal. E su richiesta di Percassi, i club si riuniranno, in presenza, martedì prossimo a Milano.