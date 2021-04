È nata la Superlega! Rummenigge al CorSera: "Il Bayern dice no. Danneggia tutti"

vedi letture

Karl-Heinz Rummenigge, ex attaccante ed oggi dirigente del Bayern Monaco, si è soffermato al Corriere dello Sport sul tema della Superlega: "Danneggia tutto il calcio europeo, dobbiamo evitarlo. La soluzione è ridurre i costi, poiché a questo serve la Superlega ma la strada non può essere quella di incassare sempre di più e pagare sempre di più giocatori e agenti. E' il momento di fare un calcio meno arrogante. Bayern? Noi non siamo dentro perché non vogliamo farne parte. Non dimentichiamo la responsabilità verso i nostri tifosi, che sono generalmente contro una riforma del genere".