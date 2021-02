È un'altra Juve rispetto al 17 gennaio. Tuttosport: "La rimonta scudetto è un progetto realistico"

La Juventus ha vinto a San Siro nel match di andata delle semifinali di Coppa Italia. Scrive Tuttosport: "La rimonta scudetto è un progetto realistico". Bianconeri dominanti nel primo tempo, nella ripresa hanno combattuto con onore. Inter vicina al pari in due occasioni ma i segnali arrivati per i bianconeri, in un match deciso dagli episodi, sono stati comunque importanti. La sensazione, rispetto alla sfida del 17 gennaio in campionato è che i bianconeri siano un'altra squadra, come dimostra anche la ricerca del secondo gol dopo la rete del pari, una squadra che non si è sentita appagata: tosta, gagliarda e gasata dalle 5 vittorie consecutive conquistate proprio dopo quel ko. Un segnale che conferma come la rimonta Scudetto sia possibile e che Pirlo sia sempre più credibile come allenatore. E che CR7 fosse un fenomeno, lo si sapeva già.