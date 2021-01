Il Messaggero sulla Roma: "Strappo Fonseca: Dzeko resta fuori squadra"

"Strappo Fonseca: Dzeko resta fuori squadra". Questo il titolo che Il Messaggero in edicola questa mattina dedica nel taglio alto della prima pagina alla Roma. Il bosniaco ha chiesto di poter tornare in gruppo, ma l'allenatore lo ha lasciato lavorare a parte. Per il club sta ancora male, ma c'è il rischio di finire la stagione da separato in casa.