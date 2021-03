Fiorentina, altra notte della verità. QS-La Nazione: "Distrazioni vietate con la Roma"

Sarà un'altra notte della verità per la Fiorentina, scrive stamani il QS-La Nazione che apre le sue pagine sportive con il titolo: "Gara da brividi. Vai Fiorentina". Per presentare le partite si va col pilota automatico, aggiunge il quotidiano, perché la squadra di Prandelli cerca sempre le stesse cose: o continuità dopo una vittoria, o una reazione dopo una sconfitta. Stasera arriva la Roma e non sembra una buona notizia, ma vai a capire quali sono quelle buone se uno pensa che la Fiorentina ha vinto 3-0 contro la Juve. Il problema principale della squadra, come ha ricordato Prandelli nel corso di una conferenza stampa molto partecipata a livello emotivo, continua a essere la tenuta mentale. La speranza è che questa sera resti concentrata fino al 90' più recuper