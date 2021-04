Fiorentina, l'apertura di QS: "Notte da duri e da bomber"

"Notte da duri e da bomber". Questo il titolo in prima pagina dell'edizione odierna di QS. Questa sera alle 20.45 la Fiorentina chiuderà la domenica calcistica ospitando al "Franchi" l'Atalanta. Una partita molto difficile per la formazione di Beppe Iachini che si affiderà ancora al suo bomber Dusan Vlahovic per cercare di fare lo sgambetto alla Dea di Gian Piero Gasperini, a sua volta impegnata per cercare di portare a casa punti Champions.

Milan, successo con rosso - Il Milan espugna Parma. La squadra di Stefano Pioli si è imposta 3-1 al "Tardini" conquistando tre punti importanti per la corsa Champions. A macchiare la sfida contro i gialloblu il rosso a Ibrahimovic per proteste nella ripresa. Questo il titolo in taglio basso: "Milan a tutto cuore e rosso per Ibra. Parma all'inferno".

Alle 12.30 l'Inter - "Inter, a pranzo col Cagliari, un'altra fetta di scudetto". Questo il titolo dedicato alla formazione di Antonio Conte. I nerazzurri scenderanno in campo alle 12.30 a San Siro contro il Cagliari. L'obiettivo della squadra di Antonio Conte sono i tre punti per continuare la corsa solitaria in vetta alla classifica e ristabilire immediatamente le distanze del Milan.