Fiorentina, Ribery verso la permanenza. La Gazzetta dello Sport: "Gattuso lo vuole come guida"

La Gazzetta dello Sport fa il punto sul futuro di Ribery: "Gattuso lo vuole come guida". Subito grande feeling tra il francese e il nuovo allenatore della Fiorentina. Gattuso spinge per la permanenza di Franck Ribery: lo vuole per la sua classe, per le sue doti in campo e anche per le doti da leader all'interno dello spogliatoio. Bisognerà però entrare nei dettagli della discussione per la sua collocazione tattica. E anche l'aspetto economico è importante: Ribery guadagna 4 milioni, impensabile garantirli ancora al francese, possibile invece ragionare sulla metà.