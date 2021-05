Florenzi alla Gazzetta: "Spero che Mou porti la Roma allo Scudetto, così lo festeggerò da tifoso"

Florenzi definisce "una vera boccata d'ossigeno" l'arrivo a Roma di José Mourinho. L'ex giallorosso, in un'intervista a La Gazzetta dello Sport, parla così della possibilità che la squadra punti sin da subito allo Scudetto: "Lo spero, se non altro da tifoso, così potrò andare a festeggiare al Circo Massimo". Il classe '91 ha poi avuto modo di commentare le voci di mercato sul suo conto, in particolare quelle che nelle ultime settimane l'hanno accostato con una certa insistenza all'Inter: "Ovviamente fa piacere essere accostato a una grande squadra come l'Inter - ha premesso -, ma di solito non faccio attenzione alle voci". Resta concentrato sul presente, dunque, il numero ventiquattro del Paris: "Sto vivendo l'esperienza parigina intensamente. Tutte le mie energie sono investite nella causa del PSG. Sto cercando di ripagare la fiducia del presidente Al Khelaifi e del d.s. Leonardo". L'obiettivo, per Florenzi, è "dare il massimo. Il resto si vedrà".