Futuro d'oro per l'Italia. Il Secolo XIX: "Adidas e sponsor sul tavolo della Figc"

vedi letture

Il Secolo XIX in edicola oggi analizza il momento della nostra nazionale. Successi in campo e anche fuori dal campo. "L'Europeo vale già

un futuro pieno d'oro. Adidas e sponsor sul tavolo della Figc" scrive il quotidiano. Grandi risultati sul campo per la nazionale di Roberto Mancini. Il successo mostrerà i suoi benefici dal punto di vista economico, quando, tra il 2022 e il 2023, gli sponsor, principali e meno, saranno chiamati dalla FIGC per rinnovare il rapporto di sponsorizzazioni. Dal primo gennaio 2023 fine dell'era Puma, ci sarà l'ingresso di Adidas.