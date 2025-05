Gasperini e Conte sfumati, La Stampa in prima pagina: "Juve-Tudor, quotazioni in rialzo"

vedi letture

"Juve-Tudor, quotazioni in rialzo" scrive La Stampa in prima pagina quest'oggi. Spazio al futuro della panchina bianconera con il ritorno di Antonio Conte e quello di Gian Piero Gasperini che sono sfumati. Il primo ha scelto di proseguire la sua avventura sulla panchina del Napoli mentre il secondo ha detto di sì alla Roma e nelle prossime ore firmerà la risoluzione con l'Atalanta per poi accasarsi nella Capitale.

E la Juve? Salgono le quotazioni di Igor Tudor. Il tecnico croato, che guiderà il club durante il Mondiale per Club, potrebbe proseguire la sua esperienza anche nella prossima stagione dopo aver centrato l'obiettivo qualificazione alla Champions League. La decisione spetterà ai nuovi dirigenti Comolli e Tognozzi, con quest'ultimo pronto al ritorno in bianconero.

Sulla prima pagina poi c'è spazio anche per la finalissima di Champions League tra Inter e PSG. "Champions, l'Inter sfida il PSG" scrive il quotidiano torinese con i nerazzurri e i parigini si sfidano questa sera per la Champions League. Una grande finale all'Allianz Arena di Monaco di Baviera, in Germania, per decretare la regina d'Europa.