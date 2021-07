Gravina scrive a Il Mattino: "Serve collaborazione per giocare Italia-Argentina a Napoli"

"Serve collaborazione per giocare Italia-Argentina a Napoli". Queste le parole che scrive Gabriele Gravina a Il Mattino nell'edizione odierna. Il presidente della FIGC non ha dubbi: "Il capoluogo campano merita l'Azzurro per la passione e l'entusiasmo con cui vive il calcio quotidianamente. L'Italia è diventata il simbolo di un Paese ferito, ma caratterizzato da una grande voglia di ripresa. La Nazionale è anche dei napoletani e vuole tornare a giocare a Napoli. Per questo ci impegneremo, ma abbiamo bisogno della collaborazione dell'Amministrazione Comunale e del Calcio Napoli. Per ora dobbiamo lavorare su opzioni più percorribili, ma sarebbe bello, un giorno, celebrare una sfida affascinante come quella con l'Argentina nel ricordo di Diego Maradona".