Corriere della Sera: "L'Inter snobba Calvarese, è più attenta alle mosse di Zhang"

"L'Inter snobba Calvarese, è più attenta alle mosse di Zhang", scrive oggi il Corriere della Sera. Il finanziamento dell'Inter si sta trasformando in una sorta di allunaggio. La settimana pare essere quella giusta, con il presidente Zhang che dovrebbe arrivare a dama. Poi ufficializzerà gli scenari: autofinanziamento, mercato da chiudere in attivo, monte ingaggi da ridurre del 15% e slittamento degli stipendi da concordare con i giocatori. In mezzo c'è stata la sconfitta con la Juventus, indolore per i nerazzurri, ma un pessimo spot per la Serie A e gli arbitri, con Calvarese protagonista in negativo.

Oggi un consiglio federale deciderà sullo slittamento degli stipendi: metà Serie A è a favore, gli altri meno. La volontà è di aiutare i club, ma un limite va posto: dovrebbe essere prima dell'iscrizione al prossimo campionato, fine giugno. Poi Zhang parlerà con Conte e la dirigenza, per capire che strada percorrere. Chiudere un ciclo, ancora prima di aprirlo, è uno scenario non da escludere.