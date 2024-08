Corriere della Sera: "Lautaro si ferma, è l’ora di Taremi. Ma Inzaghi pensa alla difesa"

Inzaghi vuole ritrovare la solidità difensiva, si legge sul Corriere della Sera. Perché dando la sensazione di essere traballanti in difesa non si va mai troppo lontano nella maratona scudetto. Per essere ermetici in difesa però bisogna raggiungere una condizione atletica accettabile e omogenea, quindi ci vorrà un altro po’ di tempo. Intanto con il Lecce, l'Inter dovrà fare a meno di Lautaro, alle prese con un affaticamento agli adduttori. L’argentino ieri non ha nemmeno partecipato alla rifinitura a San Siro, osserverà dei giorni di riposo e stasera lascerà quindi spazio a Mehdi Taremi, che i suoi problemi muscolari li aveva avuti a inizio agosto, ma adesso è pronto per giocare accanto a Thuram.