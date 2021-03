Corriere della Sera: "Milan, non puoi fallire. L'Europa League è un piano B che vale oro"

"Milan, non puoi fallire. L'Europa League è un piano B che vale oro". Questo il titolo che il Corriere della Sera dedica ai rossoneri al suo interno stamattina. La sifa di stasera sa di Champions League: per la storia, per l'atmosfera, per le bacheche e l'amarcord, insomma per il passato, ma soprattutto per il futuro. La coppa non è obiettivo secondario e Pioli vuole arrivare a Danzica il 26 maggio anche perché i 50 milioni del posto Champions sono da conquistare. Stasera il Milan non deve fallire perché è troppo importante tenersi un piano B oltre al cammino in campionato.