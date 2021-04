Corriere della Sera: "Mossa Zhang: l’Inter resta sua e a breve torna a Milano"

"Mossa Zhang: l’Inter resta sua" titola il Corriere della Sera a pagina 42 in riferimento al fatto che sembrano esserci segnali positivi per la situazione economica della società vicinissima allo scudetto. Infatti Il presidente dovrebbe rientrare mercoledì, al massimo giovedì, della prossima settimana con un importante carico di novità per il club nerazzurro. Ritornerà a Milano con l’accordo da 250 milioni con un fondo statunitense. Suning manterrà la maggioranza. Poi i colloqui con Conte per il futuro. L’operazione è ormai in dirittura d’arrivo, mancano piccoli dettagli da limare.