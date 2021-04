Corriere dello Sport: "Cuore Bayern, ma fa festa il PSG. Neymar scatenato"

Cuore Bayern, ma fa festa il PSG. Neymar scatenato. Si potrebbe riassumere così il pezzo che il Corriere dello Sport dedica alla sfida del Parco dei Principi di ieri sera. Una sconfitta mai così dolce per i francesi che hanno comunque giocato molto bene facendo abdicare i campioni d'Europa in carica privi di Lewandowski. Gol di un ex come in finale di Champions League e stesso punteggio, 0-1 per i bavaresi, ma ad andare avanti è il PSG che sfiderà una tra Manchester City e Borussia Dortmund. Nella serata di ieri Neymar ha fatto innamorare tutti del calcio nella sua versione "joga bonito", con il sorriso sulle labbra a caratterizzare un primo tempo intenso e pieno di emozioni con il brasiliano che ha colpito tre legni.